Réforme des retraites : «Il faut que cette loi passe», estime Christian Estrosi

Plus que quelques heures avant le délibéré. Le texte de loi sur la réforme des retraites est voté ce jeudi au Parlement. Au micro de Sonia Mabrouk, le maire de Nice estime qu'il "impératif que cette loi passe". "D'une manière ou d'une autre, elle doit passer", poursuit-il.

Le 49.3, un outil démocratique

Face à ceux s'alarmant de l'emploi du 49.3 par le gouvernement, Christian Estrosi exprime son désaccord. "J'ai été pendant près de 22 ans parlementaire. Des 49.3 sous les gouvernements de Lionel Jospin, qui était lui même en majorité relative quand j'ai été sur les bancs du RPR, ont été utilisé je ne sais combien de fois", détaille-t-il.

"Lorsque nous étions au pouvoir, nous l'avons utilisé à plusieurs reprises. Personne ne contestait lorsque que le Premier ministre décidait de mettre en œuvre le 49.3 lors de discussions autour d'un projet de loi", poursuit-il.

Pour le maire de Nice, le 49.3 est un outil démocratique comme un autre : "La démocratie est organisée autour d'une Constitution qui a été bien bâtie par le général de Gaulle et cette disposition a permis des réformes structurelles et de moderniser plus vite notre pays".