Réforme des retraites : vote ou 49.3, que va choisir l'exécutif ?

Après plus de huit heures de débats, les députés et sénateurs, réunis en commission du mixte paritaire ce mercredi, ont trouvé un accord sur une version commune du projet de réforme des retraites. À l'issue d'une ultime réunion en comité restreint, l'Élysée a fait savoir mercredi soir qu'Emmanuel Macron "souhaite" aller au vote.

La majorité absolue n'est pas assurée pour le camp présidentiel

Élisabeth Borne, Olivier Dussopt le ministre du Travail et Franck Riester chargé des Relations avec le Parlement étaient réunis autour du Président à l'heure du dîner. L’objectif de ce rendez-vous était de sécuriser une majorité de vote, selon un conseiller. Mais la conclusion de la réunion est tout autre : l’exécutif n’a aucune certitude, la majorité absolue n’est pas assurée pour le camp présidentiel.

Emmanuel Macron va-t-il dissoudre l'Assemblée nationale ?

Un certain nombre de voix des Républicains reste volatil, entre abstention et vote contre. C’est pourquoi Emmanuel Macron n’a pas tranché. "Les consultations vont se poursuivre ce jeudi", glisse-t-on dans son entourage. Et pour bien mettre la pression sur Les Républicains, qui détiennent la clé du scrutin, la menace d’une dissolution est de nouveau évoquée, si en cas de vote, le contre devait l’emporter.

Emmanuel Macron semble donc décidé en apparence à vouloir jouer le tout pour le tout même si l’hypothèse d’un 49.3 n’est à ce stade pas définitivement exclue. Cette dernière option supposerait qu’un conseil des ministres soit convoqué en urgence dans les prochaines heures.