Réforme des retraites : entre EELV et Élisabeth Borne, une mission réconciliation impossible ?

La semaine à venir commence déjà mal pour Elisabeth Borne. Après La France insoumise et les communistes, les Verts ont à leur tour décliné la proposition de rendez-vous de la Première ministre pour évoquer la réforme des retraites. "Le pays n'y est pas prêt et nous non plus", dit-on du côté des écologistes. Une mission réconciliation qui s'annonce donc compliquée à Matignon.

"Comment apaiser alors que le gouvernement a utilisé le 49.3 ?"

Car même si le Rassemblement national où Les Républicains ont répondu favorablement à la demande de la Première ministre, c'est le troisième refus essuyé par Elisabeth Borne. Dans un communiqué publié ce samedi, les Verts s'interrogent sur la tentative de conciliation de l'exécutif. "Comment apaiser alors que le gouvernement a utilisé le 49.3 ?", écrivent les écologistes, qui ajoutent "l'apaisement ne se décrète pas, il se construit".

La Première Ministre a proposé aux forces politiques des entretiens.



Les Écologistes ne participeront pas au rendez-vous pour l'aider à "tourner la page". EELV souhaite néanmoins s'entretenir d'urgence avec elle pour sortir de la spirale de violences.



Les Verts critiquent également la politique de maintien de l'ordre qui se serait, selon eux, durcie ces dernières semaines. Ils dénoncent ainsi un "usage disproportionné de la force", notamment à Sainte Soline le week-end dernier. Le communiqué se conclut par une demande de rendez-vous, non pas pour aborder les retraites donc, mais précisément pour parler de ces questions de maintien de l'ordre.

Volonté de dialogue, sauf sur les retraites

La demande a été acceptée par Matignon et la réunion aura lieu mardi midi. Preuve que si l'exécutif se montre inflexible sur la réforme des retraites, il tente malgré tout de saisir la moindre opportunité d'afficher sa volonté de dialogue. C'est sous cet auspice qu'Elisabeth Borne abordera la semaine qui vient. Avec en point d'orgue, la rencontre avec les syndicats, mercredi à Matignon.

Elisabeth Borne doit aussi toujours faire face à la contestation de la rue. Plusieurs milliers de personnes ont manifesté contre la réforme des retraites ce samedi à Vire, dans le Calvados, où la Première ministre avait été élue députée.