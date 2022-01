Recul du chômage : «Il faut s'en féliciter mais nous sommes encore loin du compte»

Selon des chiffres publiés par Pôle emploi ce mercredi, le chômage a reculé de 5,9% au quatrième trimestre de l'année 2021 par rapport au trimestre précédent de la même année. Sur un an, la baisse du chômage est de 12,6%. Invité sur Europe Matin jeudi, le secrétaire général de la CFDT Laurent Berger a réagi à ce constat et a assuré qu'"il faut s'en féliciter" et qu'il s'agit d'un "résultat collectif".

"Un résultat collectif"

"C'est une bonne nouvelle. Ces chiffres nous disent que nous avons bien fait de maintenir l'activité pendant le Covid avec des mesures d'accompagnement des entreprises et des salariés et que l'on va pouvoir s'occuper un peu plus de ceux qui sont éloignés de l'emploi", a-t-il affirmé. "Plusieurs millions de personnes sont encore des demandeurs d'emploi. Il faut continuer à agir parce que nous sommes encore loin du compte", a par ailleurs nuancé Laurent Berger.

Selon lui, ce constat est également lié aux politiques mises en œuvre pendant la crise, notamment le chômage partiel. "Cette mesure est le résultat de discussions entre les organisations syndicales et patronales. Donc quand on a un résultat collectif il faut s'en réjouir et on n'a pas besoin de pointer les vainqueurs dans cette affaire. C'est nous tous qui gagnons quand il y a moins de chômeurs parce que ce sont plus de personnes qui vivent mieux", a encore posé le secrétaire générale de la CDFT.

En pleine campagne présidentielle, il a également affirmé que si l'emploi est à ce niveau à l'heure actuelle, ce n'est pas uniquement grâce à Emmanuel Macron, présenté par son camp comme "le président de l'emploi". "C'est parce que les organisations ont travaillé sans cesse avec le gouvernement pour essayer de trouver des solutions, entreprise par entreprise, pour préserver l'emploi et même le développer, que nous avons ce résultat. Ce n'est jamais grâce à une seule personne", a enfin pointé le syndicaliste.