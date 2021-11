Rafale : "On peut avoir d'autres bonnes nouvelles sur un certain nombre de pays"

Six mois après l'annonce d'une nouvelle commande de trente avions de combat par l'Égypte, le contrat avec le fabriquant Dassault se concrétise. Le constructeur a en effet reçu le premier acompte de cette vente de Rafale. Invité sur Europe Matin mardi, Éric Trappier, le PDG de Dassault Aviation, tout juste élu à la tête de l’UIMM (Union des Industries et Métiers de la Métallurgie) s'est réjoui de cette vente et a parlé "d'un certain nombre de discussions dans d'autres pays", concernant ces avions militaires.

La reconnaissance de la réussite des Rafale "avérée"

"On se réjouit de l'Égypte qui a été mis en vigueur et on a un certain nombre de discussions dans d'autres pays. Mais en général on ne commente pas avant que ces contrats soient mis en vigueur", a-t-il dit. "C'est dans notre ADN d'avoir la ténacité donc nous nous sommes battus. Et la reconnaissance aujourd'hui de la réussite des Rafale aussi bien au service des forces armées françaises qu'à l'exportation, est avérée. C'est une très bonne chose qui va se poursuivre dans les années à venir", a encore assuré Éric Trappier.

Interrogé sur une possible grosse commande des Émirats arabes unis, le PDG de Dassault Aviation n'a pas souhaité faire de commentaires avant l'heure, mais a tout même assuré "y travailler depuis beaucoup d'années" et être "toujours optimiste". "On peut avoir d'autres bonnes nouvelles sur un certain nombre de pays", a-t-il affirmé. En 2021, le Rafale a également séduit la Grèce, la Croatie et l'armée française, pour un total de 66 commandes fermes, dont 18 pour des modèles d'occasion.