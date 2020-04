Rachida Dati : "On pourrait profiter du confinement pour nettoyer Paris"

INTERVIEW

Invitée d'Europe 1 mercredi, Rachida Dati, candidate LR à la mairie de Paris et ancienne ministre, a regretté de ne pas avoir été associée à la prise de décision par la maire de le capitale Anne Hidalgo, en cette période de confinement. Selon la maire du VIIe arrondissement, ce moment était l'occasion de "refaire et revivre Paris de manière plus saine".

"On pourrait profiter du confinement pour nettoyer Paris, désinfecter le mobilier urbain", a même proposé l'ancienne ministre.

Un "budget de crise" pour Paris

"On n'a pas été associé aux décisions proposées par la mairie de Paris [...] Il y a des réunions que tiennent ses adjoints auxquelles je ne participe pas." Rachida Dati, très remontée contre l'équipe municipale, estime avoir été écartée de la prise de décision. Elle explique d'ailleurs avoir proposé une réforme de la gouvernance de la Ville pour remédier ce problème.

Mentionnant la situation de fort endettement de la ville, l'ancienne ministre critique la communication d'Anne Hidalgo qui aurait dû, selon elle, présenter un "budget de crise" : "Les Parisiens doivent savoir quelles sont les marges de manœuvre de la mairie de Paris pour faire face à cette épreuve sans précédent", s'exclame-t-elle, ajoutant : "On doit revoir des dépenses."

"Ne pas faire le second tour des municipales n'a pas de sens"

Candidate à la mairie de Paris en mars, et réélue au premier tour dans le VIIe arrondissement, Rachida Dati profite de son intervention pour appeler à la tenue du second tour des municipales. "Ne pas faire un second tour après un premier tour ça n'a pas de sens. La démocratie ne doit pas être la victime du confinement."