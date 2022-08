Rachat des RTT : «Il n’est pas nécessaire de travailler plus pour gagner plus»

Lors de l'examen du projet de loi de finances rectificative, les députés ont approuvé le rachat des jours de RTT par l'employeur afin d'améliorer le pouvoir d'achat des salariés. Une mesure fustigée par Adrien Quatennens. Au micro de Lionel Gougelot, le député de la France insoumise a ainsi estimé que les Français n'avaient pas besoin de "travailler plus pour gagner plus".

"Les salariés produisent déjà bien assez de richesses"

"Je suis d'accord pour qu'on gagne plus. Mais il n'est pas nécessaire de travailler plus pour gagner plus", soutient celui pour qui cette proposition est une manière "d'éviter la question centrale qui est celle de la revalorisation des salaires". "La vérité, c'est que les salariés de ce pays produisent déjà bien assez de richesses", souligne Adrien Quatennens.

"Au Smic, on ne vit pas, on survit"

Pour le député de la France insoumise, la solution est simple : il faut augmenter le Smic. "Les gens qui bossent aujourd'hui, une grande masse de celles et ceux qui travaillent, notamment les bas salaires, ne gagnent pas suffisamment, ne vivent pas correctement. Vous savez qu'au Smic, on ne vit pas, on survit. Et donc, quand nous disons qu'il l faut augmenter le Smic, une grande majorité des Français sont d'accord", affirme-t-il sur Europe 1.

Adrien Quatennens déplore le fait "qu'il soit impossible de parler de l'augmentation des bas salaires, ceux des classes moyennes et populaires et que dans le même temps personne ne s'offusque du fait que, au CAC40, la rémunération moyenne des patrons ait augmenté de 90 %".