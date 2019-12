Qui est Laurent Pietraszewski, le nouveau "Monsieur retraites" du gouvernement ?

Emmanuel Macron a nommé le député LREM du Nord Laurent Pietraszewski au poste de secrétaire d'État en charge des Retraites, pour gérer cette réforme contestée en remplacement du haut-commissaire démissionnaire Jean-Paul Delevoye, indique le Journal officiel de mercredi. En plein conflit social, et après seulement trois mois au gouvernement, Jean-Paul Delevoye a démissionné lundi, rattrapé par une semaine de révélations sur ses activités parallèles et mandats non déclarés.

Une longue carrière dans le groupe Auchan

Né à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis), en novembre 1966, Laurent Pietraszewski a grandi jusqu'à l'âge de 6 ans à Épinay-sur-Seine, avant de passer son adolescence à Lambersart, près de Lille. Après un DEA en économie appliquée à l'université Lille I, il a d'abord travaillé dans le management opérationnel chez Auchan pendant dix ans, avant d'occuper un poste dans les ressources humaines pendant huit ans dans sept sites différents du géant de la grande distribution.

Depuis 2010, il est spécialisé dans la gestion de carrière et le recrutement chez Auchan.

Ancien rapporteur de la loi travail

Novice en politique, Laurent Pietraszewski a adhéré à En Marche! en 2016, avant de se faire élire député dans la 11e circonscription du Nord avec 67,17% des voix, face à une candidate Front national.

Spécialiste du dossier des retraites à l'Assemblée, l'élu de 53 ans est également membre de la Commission des affaires sociales, et a été le rapporteur de la loi travail en 2017. Depuis septembre 2019, il était également porte-parole du groupe des députés La République en Marche.

Un "macroniste de la première heure"

Laurent Pietraszewski aura la tâche difficile de reprendre les négociations avec les syndicats après 13 jours d'un bras de fer marqué par des grèves dans les transports et de nouvelles manifestations mardi. En tant que député, il était destiné à être le rapporteur du projet de réforme des retraites lors de son examen au Parlement prévu en février. Il participera au Conseil des ministres mercredi matin, a indiqué l'Élysée à l'AFP.

Il "bénéficie d'une solide expérience professionnelle dans le domaine des relations sociales et ressources humaines", a expliqué l'entourage du chef de l'État, en qualifiant le nouveau membre du gouvernement de "macroniste de la première heure, fin connaisseur des questions sociales et du système des retraites (...). C'est un parlementaire expérimenté et légitime pour occuper cette fonction exigeante et technique".