Qu'est-ce qu'un titre de séjour ?

Les titres de séjour permettent de séjourner durablement et légalement en France. En 2021, près de 271.000 titres de séjour ont été délivrées. Mais à quoi servent ces autorisations de séjour ? Un titre de séjour permet aux étrangers d'entrer et de séjourner en France de manière régulière pendant plus de trois mois. Il est délivré par les préfets de chaque département. Les ressortissants de l'Union européenne et la Suisse sont exemptés de titre de séjour. Il est octroyé en fonction de la situation de chaque étranger pour des raisons familiales, pour venir travailler en France ou pour diverses raisons humanitaires. Pour les étudiants, pour des raisons familiales, pour venir travailler en France ou pour diverses raisons humanitaires.

Obligatoire d'avoir son titre de séjour en cas de contrôle

La version la plus courante est la carte de séjour temporaire qui concerne par exemple les étudiants. Elle est valable de quatre à douze mois. Ces titres de séjour peuvent être renouvelés jusqu'à quatre ans maximum. Les ressortissants algériens ou les étrangers retraités bénéficient, eux, de la carte de résident de dix ans. Le titre de séjour, en tout cas, est obligatoire si l'étranger est contrôlé. Sans ce titre, il est considéré comme en situation irrégulière et une reconduite à la frontière peut être prononcée.