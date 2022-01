Eric Zemmour : «Macron instrumentalise cyniquement le Covid»

Emmanuel Macron a déclaré mardi, dans un entretien au Parisien, être décidé à "emmerder" les non-vaccinés "jusqu'au bout" en "limitant pour eux, autant que possible, l'accès aux activités de la vie sociale". Des propos loin de passer inaperçus et qui n'ont pas manqué de faire réagir la scène politique. Invité du dispositif spécial élection présidentielle jeudi sur Europe Matin, Eric Zemmour a accusé le chef de l'Etat d'avoir fait "un coup politique".

"Que fait Emmanuel Macron ? Il instrumentalise cyniquement le Covid pour deux raisons. La première, c'est parce qu'il veut faire du Covid le sujet de la présidentielle pour pouvoir être tranquille, qu'on ne parle pas de son bilan, et surtout qu'on ne parle pas de l'identité de la France que j'avais réussi à imposer comme thème majeur de la campagne présidentielle à l'automne. La deuxième, c'est parce qu'il voit les sondages, que 70% des Français considèrent qu'il vaut mieux sauver et protéger sa santé que défendre les libertés. Il voit que 90% des Français approuvent le pass sanitaire, donc il clive et fait de la politique", a-t-il jugé.

"Emmanuel Macron veut cliver"

Le candidat du parti "Reconquête" a reconnu que le président "a réussi à imposer son tempo pendant une semaine" mais que "ça ne durera pas". "Ca ne durera pas autant que les impôts comme disait mon père. Emmanuel Macron fait de la politique, il veut cliver, et avec moi ça ne marchera pas. Je me souviens d'Emmanuel Macron, en 2015 au moment du débat sur la déchéance de nationalité, qui disait des terroristes qu'on ne peut pas traiter le mal en expulsant les responsables du mal", a-t-il poursuivi. "Et là, la phrase la plus grave est lorsqu'il dit que les non-vaccinés ne sont pas des citoyens. Donc les terroristes qui tuent au Bataclan ce sont ses enfants, et en revanche les non-vaccinés ne sont pas citoyens ?", a encore interrogé Eric Zemmour.

"J'aimerais bien qu'il emmerde d'autres gens comme les caïds, les trafiquants de drogue, les gens qui ont brûlé les voitures à la Saint-Sylvestre", a poursuivi le candidat à la présidentielle. "Je ne tombe pas dans son panneau. Je ne fais pas du Covid le sujet de la présidentielle. Le sujet de la présidentielle c'est l'identité de la France. Je continuerai à le dire inlassablement. L'enfant dit le roi est nu, permettez moi d'être cet enfant."