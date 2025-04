Procès du RN : «On utilise cette affaire pour éliminer Marine Le Pen de la course à la présidentielle», affirme Jordan Bardella

"On utilise cette affaire pour éliminer Marine Le Pen de la course à la présidentielle", a affirmé Jordan Bardella, président du Rassemblement national, invité de La Grande interview Europe 1-CNews, au lendemain de la condamnation de Marine Le Pen.

"Il n'y a pas d'enrichissement personnel, il n'y a pas d'emploi fictif [...] c'est absolument rocambolesque et invraisemblable comme histoire. En réalité, on utilise cette affaire pour mettre Marine Le Pen hors d'état de nuire sur le plan politique et l'éliminer de la course à la présidentielle. C'est ça la réalité", a affirmé Jordan Bardella, président du Rassemblement national, invité de La Grande interview Europe 1-CNews, au lendemain de la condamnation de Marine Le Pen à une inéligibilité immédiate pour cinq ans qui compromet sérieusement sa participation à l’élection présidentielle de 2027.

Cette condamnation, liée à l’affaire des assistants parlementaires européens, s’accompagne d’une peine de quatre ans de prison, dont deux ans ferme à purger sous bracelet électronique – ce qui signifie qu’elle n’ira pas en détention – ainsi que d’une amende de 100.000 euros.