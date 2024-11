Procès des assistants RN : l'heure de la plaidoirie de défense pour Marine Le Pen

Depuis 13h30, ce mercredi, tous les regards du tribunal de Paris sont tournés vers l'avocat de Marine Le Pen. Maître Rodolphe Bosselut plaidera pendant trois heures pour tenter de disculper sa cliente. Son objectif sera de déconstruire méthodiquement l'accusation, pointant du doigt le caractère organisé, optimisé et systématique des détournements de fonds pendant plus de 12 ans.

Éviter la peine de mort politique

Un système qui, selon le parquet, s'apprêtait à donner toute sa puissance avec les 24 nouveaux députés FN élus aux européennes de 2014. La défense devrait notamment reprendre à son compte des arguments défendus depuis l'ouverture du procès. Parmi eux, l'absence d'emplois fictifs et d'enrichissement personnel.

Bien que ce dernier point soit contesté, maître Bosselut devrait enfin aller sur le terrain politique en insistant sur la figure de première opposante de Marine Le Pen, en pointant le problème démocratique que poserait selon lui une peine d'inéligibilité assortie d'une exécution provisoire. La plaidoirie visera à éviter à Marine Le Pen, une peine de mort politique, selon les termes employés par sa cliente pour qualifier les réquisitions du parquet.