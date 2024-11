Cyril Hanouna - Marine Le Pen sous la menace d'une inéligibilité : «Il faut battre le RN à la loyale», estime un auditeur

Le RN doit se combattre dans les urnes. C'est l'avis d'Isaac, auditeur guadeloupéen, qui réagit au micro d'On marche sur la tête, aux réquisitions du parquet contre Marine Le Pen dans le cadre de l'affaire des assistants parlementaires européens du FN. Des réquisitions qui, si elles sont suivies par le juge, empêcherait de facto Marine Le Pen de se présenter à la prochaine présidentielle à cause d'une inéligibilité. "Il faut battre le RN à la loyale, il faut lutter contre le programme du RN et pas contre la personne", estime celui qui insiste sur le fait qu'il n'a pas voté pour le RN. "Les juges ne doivent pas peser pour empêcher quelqu'un de se présenter."