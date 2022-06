Prix de l'humour politique : les «petites phrases» retenues dans la deuxième sélection

Le jury du prix "Press club, humour et politique" 2022 a sélectionné lundi une deuxième série de six "petites phrases" prononcées par des femmes et hommes politiques pour récompenser l'auteur de la saillie la plus drôle de l'année. Le jury, présidé par Olivier de Lagarde (France Info), a retenu plusieurs nouvelles déclarations.

Une première sélection de huit "petites phases" a eu lieu en mars. Une dernière sélection aura lieu en octobre. Le prix "Press club, humour et politique" récompense l'auteur de la phrase la plus hilarante de l'année, qu'il s'agisse indistinctement d'humour volontaire ou involontaire. Il avait été remporté en 2021 par la ministre Marlène Schiappa qui, en défendant son projet de loi visant à lutter contre la polygamie, avait jugé bon de préciser: "On ne va pas s'interdire les plans à trois".

Dati, Ferrand, Lassalle, Philippe...

Voici les six nouvelles citations retenues :