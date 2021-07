Primaire écologiste : "Nous sommes en capacité de fédérer", assure Eric Piolle

INTERVIEW

Quatre candidats, des divergences et une décision le 28 septembre. A neuf mois de la présidentielle, la primaire écologiste est lancée. Eric Piolle, maire EELV de Grenoble, affrontera trois autres candidats Yannick Jadot, Delphine Batho, Sandrine Rousseau. Le maire de Grenoble fait campagne sur la réussite électorale de la coalition de toutes les gauches qu'il mène dans sa ville, un "arc humaniste" à fédérer en 2022. Il voit dans cette primaire l'occasion pour la famille écologiste de choisir "un candidat ou une candidate qui pourra entrer à l'Elysée".

"J'ai travaillé 18 ans dans l'industrie, je me suis engagé en politique tard", rappelle-t-il. "Et je me suis engagé avec cette envie, cette volonté, cette détermination de faire passer la famille écologiste dans une nouvelle ère, une nouvelle page. Avant ils étaient lanceurs d'alerte et contre pouvoir, maintenant nous exerçons le pouvoir, nous sommes en capacité de fédérer."