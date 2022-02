Présidentielle : «Zemmour et Le Pen sont clairement des alliés objectifs de Macron»

Un grand meeting pour Eric Zemmour au Grand Palais de Lille, une "convention présidentielle " pour Marine Le Pen au Parc des Expositions de Reims. Ce samedi sera le théâtre du premier affrontement à distance entre les deux candidats. Invité de Jean-Pierre Elkabbach sur Europe Matin Week-End samedi, le président du groupe LR à l'Assemblée nationale, Damien Abad, a estimé qu'ils sont tous les deux les garants de la réélection d'Emmanuel Macron.

"Un mercato des ultras entre Zemmour et Le Pen"

"On a un espèce de mercato des ultras entre Eric Zemmour et Marine Le Pen. Mais la vérité c'est que ce sont les deux meilleures assurances-vie à la réélection d'Emmanuel Macron. Aucun des deux ne pourra le battre au second tour et c'est ça l'enjeu politique aujourd'hui", a-t-il posé. "Ceux qui sont tentés par ce vote de colère, de ras-le-bol, ne vont rien changer. Ce qu'il va se passer c'est qu'on va faire réélire le président sortant. Car tous les deux sont clairement des alliés objectifs du chef de l'Etat."

Le député de l'Ain a par ailleurs assuré que Valérie Pécresse "est en train d'aller chercher un nouveau souffle". "C'est la deuxième phase de la campagne. Elle a déjà pris 4 ou 5 points à la sortie de la primaire, aujourd'hui on rentre dans une nouvelle dynamique. Et plus les Français la découvrent et la connaissent, plus ils adhèrent", a-t-il assuré.

La candidate LR était en Corse jeudi pour son premier déplacement de la semaine, après avoir passé la nuit sur le porte-avions Charles de Gaulle. Critiquée pour son manque de chaleur, elle a essayé d'afficher un visage beaucoup plus avenant et souriant. Alors qu'elle stagne dans les sondages, la présidente de la région Ile-de-France souhaite en effet renforcer sa proximité avec les Français et doit donner un discours dimanche prochain.