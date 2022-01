Présidentielle : «Valérie Pécresse ne pourrait pas gagner sans l'UDI»

La candidate LR à l'élection présidentielle Valérie Pécresse compte dans ses alliés pour avril prochain le parti centriste. Invité sur Europe Matin mercredi, son président Jean-Christophe Lagarde a assuré qu'une partie du programme de l'UDI a été reprise par cette dernière et que leur deux partis se complètent. Sans cela, il a estimé que la présidente de la région Ile-de-France "ne pourrait pas gagner".

"Nous avons pris le temps de construire cette alliance. Ces cinq dernières années, l'UDI a conquis son indépendance à travers un certain nombre de combats politiques. Ce n'était pas une évidence d'aller soutenir Valérie Pécresse à l'issue de la primaire", a-t-il posé. "Nous avons discuté pendant un mois et demi, elle voulait que ce soit une alliance sur un projet et nous aussi. Et aujourd'hui il y a une part du programme de l'UDI qui est reprise par Valérie Pécresse", a poursuivi le député centriste avant de citer plusieurs exemples. "Son slogan sur l'Europe 'Une France forte dans une Europe puissante', c'est mon slogan de 2019. Il y a également la proposition sur la taxe carbone aux frontières, qui est absolument indispensable."

"Nous complétons le projet de Valérie Pécresse"

Jean-Christophe Lagarde l'a assuré, le programme de Valérie Pécresse est compatible avec la ligne centriste. "La ligne de rétablissement de l'autorité, de lutte contre l'immigration - que nous ne choisirions pas - et d'un état fort, je n'ai jamais été faible là-dessus. Je veux un état fort parce que c'est la seule façon de protéger les faibles", a encore affirmé le président de l'UDI. "Mais ce que je n'ai pas beaucoup apprécié dans cette primaire des Républicains, c'est qu'il y a eu un focus uniquement sur les sujets régaliens. Et j'ai une bonne nouvelle pour les Français, s'il n'y avait que ces sujets comme problème, ça serait formidable pour le pays."

Selon lui, il est évident que Valérie Pécresse a besoin des centristes pour gagner l'élection présidentielle. "Nous complétons le projet. Ce n'est pas 100% le projet UDI, sinon j'aurais été candidat. Mais je pense que sans nous elle ne pourrait pas gagner pour une raison simple : les seules fois où un candidat venu de la droite et du centre a gagné, c'est quand il a su rassembler les deux et c'est ce que Valérie Pécresse a su faire."