Éric Ciotti : «Ce n'est pas Jean-Christophe Lagarde qui fixe la ligne» de Valérie Pécresse

INTERVIEW

Le président de l'UDI Jean-Christophe Lagarde a apporté vendredi son soutien à la candidate LR à l'élection présidentielle , Valérie Pécresse, estimant qu'un "nouveau mandat d'Emmanuel Macron serait dangereux pour le pays". Il a notamment souhaité que son mouvement devienne "la jambe modérée" de la présidente de la région Ile-de-France. Lors de la primaire de la droite, il avait affirmé que si Eric Ciotti était élu, l'UDI ne ferait pas partie de l'aventure. Invité sur Europe Matin mardi, le député des Alpes-Maritimes en question est revenu sur les propos de Jean-Christophe Lagarde et a estimé que ce n'est pas lui "qui fixe la ligne" de Valérie Pécresse .

"Parfaitement à l'aise avec la campagne de Pécresse"

"Je me retrouve totalement dans la ligne de Valérie Pécresse, sur les questions d'autorité comme de fiscalité. Je me sens parfaitement à l'aise dans sa campagne. Et il y a des alliés qui nous rejoignent, c'est tant mieux, mais la ligne n'est pas modifiée", a-t-il assuré. Selon lui, voter pour la candidate LR en avril ne signifie par pour autant voter pour les centristes. "Ce n'est pas voter centriste, c'est voter pour la France d'abord et le redressement d'un pays en voie de déclin", a assuré le député. "Mes idées n'ont jamais changé et le seul moyen aujourd'hui de porter les idées d'une droite républicaine forte et assumée, c'est voter Valérie Pécresse."

Il a enfin appelé les électeurs "qui lui ont fait confiance", à voter pour la candidate LR. "Etre tenté par un bulletin Le Pen ou Zemmour, c'est uniquement permettre de faire réélire Emmanuel Macron", a-t-il posé. "Le seul moyen de la battre aujourd'hui, et je lance un appel à tous les électeurs de droite, c'est voter pour Valérie Pécresse parce qu'elle sera au coeur de ce rassemblement indispensable."