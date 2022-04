Présidentielle : retrouvez la carte des résultats dans les grandes villes de France

Les résultats du premier tour de la présidentielle sont tombés dimanche soir. Emmanuel Macron (27,6%) et Marine Le Pen (23,4%) sont une nouvelle fois tous les deux qualifiés pour le second tour de l’élection. Jean-Luc Mélenchon est à la troisième place avec 21,9% des voix, talonnant de peu la candidate du Rassemblement national après une nuit de dépouillement qui a vu l’écart se réduire. Comment ont voté les Français dans les grandes et moyennes villes de France ? Quels candidats ont-ils plébiscité ? Découvrez les cartes de leur score ville par ville, et département par département.

Jean Luc-Mélenchon fait carton plein dans les grandes villes

Avec 40,53% des suffrages à Lille, 40,73% à Montpellier ou encore 36,95% à Toulouse, le candidat de la France insoumise a fait une percée spectaculaire dans les grandes villes. Il a réuni 31 % des suffrages dans les villes de plus de 100.000 habitants, loin devant le chef de l’Etat (26 %) et Marine Le Pen (16 %).

Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron en tête dans les villes moyennes

Le candidat de la France insoumise et le chef de l'Etat sont loin devant Marine Le Pen dans les moyennes villes. Jean-Luc Mélenchon s'impose à Saint-Denis avec 61,13%, Emmanuel Macron à Angers avec 33,38% et à Dijon avec 30,01% des voix.

© Europe 1

Marine Le Pen en tête dans les départements du nord et du sud

La candidate du Rassemblement national s'impose dans les départements du nord et sud du pays, tandis qu'Emmanuel Macron fait carton plein à l'ouest.

© Europe 1

A Paris, Emmanuel Macron s'impose dans les beaux quartiers historiquement à droite

Dans la capitale, le chef de file de La France Insoumise, avec 30,09%, n'est pas très loin derrière Emmanuel Macron qui obtient 35,33% des voix pour ce premier tour de la présidentielle. Le chef de l'Etat s'impose dans 13 arrondissements dont les beaux quartiers historiquement à droite.

© Europe 1

Et pour plus de détails, vous pouvez également consulter la carte interactive ci-dessous :