Présidentielle : quels candidats peuvent attirer le plus d'électeurs indécis ?

ANALYSE

À une semaine de la chasse aux œufs, c'est la chasse aux indécis pour les candidats à l'élection présidentielle. Il y aurait 32% d'électeurs indécis pour cette échéance, un niveau rarement atteint pour la présidentielle. En réalité, beaucoup de Français hésitent sur le nom à glisser dans l'urne le 10 avril. "Je ne sais pas trop", "Je ne me suis pas encore tout à fait décidé, même à une semaine du premier tour", voilà ce qu'on entend dans les rues parisiennes ce samedi. Pour Jean Garrigues, président du comité d'histoire parlementaire et politique, cette hésitation est variable selon les candidats.

Des incertitudes dans l'électorat de Le Pen et Mélenchon

L'historien prend l'exemple du président sortant dans l'émission Europe Midi Week-end. "Pour Emmanuel Macron, on sait qu'a priori, il y a au moins les trois-quarts qui désirent voter pour lui qui le feront le jour venu. La sociologie de ses électeurs les prédispose à aller voter", explique-t-il au micro de Thierry Dagiral. Il souligne que "c'est beaucoup plus incertain par exemple chez les électeurs de Marine Le Pen ou de Jean-Luc Mélenchon parce que ce sont des électeurs de catégorie plus pauvres, qui votent moins, qui sont toujours dans l'incertitude."

Parmi les citoyens interrogés samedi par Europe 1, Quentin et Sarah sont tiraillés entre deux ou trois candidats à cause de leur position dans les sondages. "J'ai longtemps hésité entre les deux candidats de gauche. J'hésite entre voter pour mes convictions, ou selon ce qui pourrait avoir une chance d'être représenté au second tour", se défend l'électeur. "J'hésite à voter utile", enchaîne Sarah, sans trop de conviction.

Le taux d'abstention des jeunes à prendre en compte

Et puis d'autres, comme Katia, sont déconnectés de la campagne. "Il y a l'effet Covid, la guerre en Ukraine, qui fait qu'on est assez peu concentré sur ces sujets. Il y a une distance par rapport au monde politique aussi, avec des intérêts qui ne sont pas ceux des Français, mais ceux des politiciens", affirme la jeune femme, qui pourrait bouder les urnes pour la première fois de sa vie.

Jean Garrigues ajoute que pour Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, les électeurs peuvent être "des jeunes dont on sait qu'ils s'abstiennent beaucoup". "Le paramètre du taux d'abstention va être très important avec celui du vote utile", enchérit l'historien.