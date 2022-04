Présidentielle : pourquoi n'avez-vous toujours pas reçu les programmes des candidats ?

Y a-t-il des retards dans la distribution des professions de foi ? De nombreux Français n’ont toujours pas reçu la propagande électorale et se posent la question à trois jours du premier tour de la présidentielle. Une interrogation d'autant plus légitime au regard des dysfonctionnements observés l’an passé lors des élections régionales et départementales. Mais malgré les apparences et le timing qui commence à devenir très serré, les ratés de 2021 devraient être évités cette année.

La distribution revient à La Poste

Le ministère de l’Intérieur a en effet rompu le contrat avec la société privée responsable de ces "couacs", et c’est La Poste, opérateur historique, qui a désormais la charge de distribuer la totalité de ce qu’on appelle la propagande électorale. Et ce dernier l'assure, le calendrier est parfaitement respecté cette année.

Dans le détail, les préfectures avaient jusqu’à mercredi soir pour organiser les mises sous pli, avant d’envoyer les professions de foi. Les facteurs ont ensuite jusqu’à samedi, veille du scrutin, pour les acheminer dans les boîtes aux lettres de tous les Français.

45% des programmes envoyés

Mercredi, le ministère de l’Intérieur a fait un point sur l’avancée de la distribution : près de 22 millions de plis avaient été envoyés, soit 45% de la totalité. Plus de la moitié des Français n’ont donc à ce stade rien reçu mais devraient selon toute vraisemblance, pouvoir prendre connaissance des professions de foi avant d’aller voter dimanche.