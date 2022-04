Présidentielle : à Chanteloup-les-Vignes, les abstentionnistes expliquent leur choix

REPORTAGE

L'abstention sera-t-elle le premier parti de France ? À quatre jours du premier tour de l'élection présidentielle. la question est cruciale. Selon un baromètre OpinionWay, 34% des électeurs ne sont pas sûrs d'aller aux urnes. Dans une commune où le vote est loin d'être une passion, Chanteloup-les-Vignes dans le nord des Yvelines, lors des dernières élections régionales 82% des électeurs étaient restés chez eux.

Face aux panneaux d'affichage électoraux installés à deux pas de la mairie de la commune, Cyril, un employé dans le bâtiment de 41 ans, n'est pas très inspiré. "Aucun des candidats que je vois actuellement ne me donne vraiment envie de bouger. Je n'irai pas voter. Et ce n'est pas parce qu'ils vont faire un meeting ou deux et qu'ils vont venir serrer la paluche à deux ou trois personnes au moment de l'élection qu'ils vont me donner l'impression d'être vraiment connectés à la vie de tous les jours, de ce que je vis, moi", détaille-t-il.

"Un mélange d'hésitations et de sentiment que ça ne va rien changer"

Quelques mètres plus loin, Caroline, 32 ans, explique n'avoir jamais glissé de bulletin dans une urne. Et cette fleuriste n'a pas l'intention de commencer dimanche. "C'est un mélange d'hésitations, de sentiment que ça ne va rien changer, de devoir voter contre quelqu'un et pas pour quelqu'un. Et puis après c'est aussi une question d'éducation. Moi, je suis née dans une famille où on s'est jamais vraiment intéressé à la politique", raconte-t-elle.

Jacques lui dit avoir voté toute sa vie. Mais cet ancien charpentier l'assure cette fois, c'est terminé. Il n'y croit plus. "Avec tous les problèmes qu'il y a en France c'est pas facile de choisir un président parce que le président et tous les gens qui se présentent ne sont pas à la hauteur", déplore l'homme de 73 ans.

À Chanteloup les Vignes, l'abstention avait atteint 28% lors de la dernière élection présidentielle, en 2017. C'était 6 points de plus que la moyenne nationale.