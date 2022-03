Pourquoi Emmanuel Macron a-t-il choisi la presse régionale pour annoncer sa candidature ?

Emmanuel Macron a officialisé jeudi soir sa candidature pour un second mandat présidentiel, dans une lettre aux Français publiée sur les sites de plusieurs médias. Dans le contexte de la guerre en Ukraine, l’objectif de cette lettre sous forme de tribune est bien de dissocier la fonction de chef de l’Etat, de celle de candidat. Le président s’est exprimé mercredi soir face caméra dans une allocution. Aujourd’hui, celui qui concourt à sa réélection prend la plume au dernier moment…

Humilité, proximité et solennité

"Les circonstances imposent la sobriété", décrypte un cadre de la Macronie. "Pas de mélange des genres", insiste un autre. Mais Emmanuel Macron emploie toujours la même solennité. Car la lettre est certainement le format le plus solennel et perçu aussi comme le plus personnel… Dans l’entourage du président, certains insistent sur trois mots pour résumer cette démarche : humilité, proximité et solennité.

Emmanuel Macron parle à tous et partout

Alors, avant Emmanuel Macron, deux autres présidents s’étaient déjà adressés aux Français de cette manière avant de concourir à leur réélection, François Mitterrand en 1988, et Nicolas Sarkozy en 2012. Emmanuel Macron, comme François Mitterrand, fait le choix de diffuser cette lettre au travers de la presse quotidienne régionale.

Si l’instant est grave, l’intention du candidat marcheur est de montrer qu’il parle à tous et partout. Autrement dit, qu’il ne veut pas apparaître comme déconnecté du terrain malgré ce qui se joue en dehors de nos frontières…