Présidentielle : Marine Le Pen passe à l'offensive dans le Gard

Après avoir suspendu sa campagne jusqu’à l’obtention de ses parrainages et sa visite au Salon de l’Agriculture mercredi, Marine Le Pen reprend ses déplacements. Elle est ce samedi dans le Gard. Alors que le RN sort une nouvelle campagne avec le slogan "sans lui", avec l’image d’Emmanuel Macron, la candidate est portée par une dynamique positive dans les sondages. L’occasion pour elle d’ancrer le match face au Président sortant.

Réinstaller un duel face à Macron

Marine Le Pen est bien décidée à réinstaller son duel avec Emmanuel Macron, et son parti passe à l’offensive. Ce vendredi, le RN présentait sa nouvelle campagne de communication. Emmanuel Macron a choisi comme slogan "avec vous", le RN rétorque par des tracts et affiches, et un photomontage : à gauche, le visage du Président sortant, assombri, presque en noir et blanc, et le slogan "Sans lui", et à droite, le visage de la Marine Le Pen et les mots "Avec Marine".

Ce samedi, la candidate est de retour sur le terrain. Le lieu choisi est très symbolique, le Gard : une terre qui lui est favorable. Selon son programme, elle va insister sur les traditions et l’ancrage, des thématiques chères au RN. Elle va notamment assister à l’abrivado (lâché de taureaux camarguais) des plages du Grau-du-Roi, et rencontrer des éleveurs et des jeunes promoteurs des traditions locales, avant de tenir un meeting à Aigues-Mortes.

Une dynamique positive

Marine Le Pen connaît une très bonne dynamique ces derniers jours. Elle qui tente de s’imposer comme la candidate du pouvoir d’achat, avec des propositions comme la baisse de la TVA sur l’énergie, semble avoir réussi à capter l’inquiétude des Français face aux hausses de prix des matières premières, suite à la guerre en Ukraine. Selon plusieurs instituts, elle progresse et creuse l’écart avec ses concurrents Eric Zemmour et Valérie Pécresse. Un élément important, à moins de six semaines du premier tour.