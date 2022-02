Présidentielle : Marine Le Pen maintient le cap sur la sécurité

De la constance et de la fermeté. 7.000 policiers et gendarmes supplémentaires dans les rues, une grande loi de programmation pour augmenter le budget de la sécurité et de la justice de 7,7 milliards d’euros sur cinq ans, restaurer l’autorité et réarmer moralement les forces de l’ordre, la candidate à l'élection présidentielle Marine Le Pen a présenté son programme sur la sécurité depuis la Bretagne.

Elle met en avant sa constance sur les questions de sécurité

Sur la sécurité, son programme n’a pas vraiment changé. En déplacement à Brest, ville touchée par des violences urbaines ces derniers jours, Marine Le Pen met en avant sa crédibilité sur cette thématique auprès des Français : "En matière de sécurité, la confiance que les Français me témoignent est le résultat d’un engagement de toujours pour leur sécurité", avant de poursuivre qu'"aussi bien dans les diagnostics que dans les alertes, nous avons toujours eu, hélas, raison".

7.000 postes de policiers et gendarmes dans les rues

Marine Le Pen veut augmenter de 7.000 le nombre de policiers et de gendarmes dans les rues. Elle propose de restaurer leur autorité et de les "réarmer moralement". Pour cela, elle souhaite notamment l'instauration d'une présomption de légitime défense pour les forces de l’ordre, ou encore des peines minimales pour certains crimes et délits, comme les atteintes aux personnes dépositaires de l’autorité publique.

La crédibilité de son programme, meilleure arme selon elle contre ses adversaires

Comme pour chaque thématique, Marine Le Pen veut souligner la crédibilité de son programme. Elle le martèle lors de tous ses déplacements programmatiques : ses propositions sont "clés en mains". Pour la candidate du Rassemblement National, c’est aussi une façon de se démarquer d’Éric Zemmour , qu’elle accuse régulièrement de faire des propositions irréalisables.