Présidentielle : Macron l'emporterait dans un duel serré face à Le Pen, selon un sondage

Le président sortant Emmanuel Macron l'emporterait au second tour de la présidentielle face à Marine Le Pen, avec un score de 53% contre 47% pour la candidate RN, selon un sondage Opinionway-KéaPartners pour Les Echos et Radio classique publié mercredi. Emmanuel Macron perd ainsi un point par rapport au sondage réalisé mardi par l'institut, et Marine Le Pen en gagne un. Il y a cinq ans, Emmanuel Macron s'était imposé par 66,1% des voix contre 33,9% pour Marine Le Pen.

Plus de deux électeurs sur trois certains d'aller voter

Selon ce sondage, 69% des électeurs ont l'intention d'aller voter le 24 avril pour le second tour de la présidentielle. L'abstention avait atteint 26,3% au premier tour. Les thèmes les plus importants au moment d'aller voter seront pour eux le pouvoir d'achat (cité par 63% des sondés) et la protection sociale (51%), loin devant la sécurité (39%), l'immigration (34%) et l'emploi (33%).

Le sondage a été réalisé du 11 au 13 avril auprès d'un échantillon de 1.623 personnes inscrites sur les listes électorales, extrait d'un échantillon de 1.688 personnes représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus. La marge d'erreur est de 2,8%. Les intentions de vote ne constituent pas une prévision du résultat du scrutin. Elles donnent une indication des rapports de force et des dynamiques au jour de la réalisation du sondage.