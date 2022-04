Présidentielle : les résultats illustrent deux France qui se font face

La large victoire d’Emmanuel Macron à 58% contre 42%, montre dans le détail une grande division de la France, avec une opposition très nette entre deux électorats. La situation est presque caricaturale : la moitié des Français sont heureux de la victoire d’Emmanuel Macron, et l’autre pas contente. Concrètement, cette fracture se voit dans les chiffres, entre les travailleurs et les inactifs. 60% des moins de 25 ans et 70% des retraités votent pour le président, alors que Marine Le Pen attire une majorité des 25/60 ans.

Les résultats renforcent l'image du "président des riches"

Ajoutez à cela une nette division géographique entre les provinces lepénistes contre les métropoles macronistes. Ces résultats renforcent l’image "du président des riches" car 77% des cadres et deux-tiers des Français gagnant plus de 2.500 euros par mois ont choisi Emmanuel Macron. Au contraire, une grande majorité des ouvriers et salariés vivant en dessous du Smic se portent vers Marine Le Pen.

Une fracture sociale et académique

La fracture sociale est également académique. Les diplômés d’un bac +3 ou plus soutiennent le président à 75% contrairement aux non diplômés, majoritairement acquis au RN. C'est donc un vote de classe pour le Rassemblement national, qui attire les perdants de la mondialisation. 80% de ses électeurs se disent insatisfaits de leur vie.