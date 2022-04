Présidentielle : Le Pen en forte hausse, Macron se tasse selon un sondage

Marine Le Pen confirme sa forte progression depuis un mois et atteint 21,5%, encore à bonne distance toutefois d'Emmanuel Macron (26,5%), mais loin devant Jean-Luc Mélenchon, également en hausse (16%), selon un sondage pour l'élection présidentielle publié mercredi. Dans cette enquête Ipsos/Sopra Steria pour Le Monde, la fondation Jean-Jaurès et le Centre de recherches politiques de Sciences Po (Cevipof), réalisée du 2 au 4 avril auprès de 12.600 personnes, la candidate du Rassemblement national progresse encore de quatre points en deux semaines.

Mélenchon poursuit sa progression, Zemmour décroche

Le président sortant reste en tête (26,5%) mais continue sa décrue (-1,5 point), observée aussi dans d'autres enquêtes. Jean-Luc Mélenchon (La France insoumise) poursuit également sa progression (+ 2 points) et creuse l'écart avec le candidat Éric Zemmour (Reconquête!) qui s'érode encore (10%, -1,5), tout comme la candidate LR Valérie Pécresse (8,5%, -1,5 point).

A gauche, l'écologiste Yannick Jadot est en baisse (6%, -1 pt), devant le communiste Fabien Roussel et la socialiste Anne Hidalgo, stables à respectivement 3,5% et 2% des intentions de vote. Jean Lassalle (Résistons) est toujours à 2,5% et Nicolas Dupont-Aignan (Debout la France) à 2%. Philippe Poutou (NPA) enregistre 1% des intentions de vote et Nathalie Arthaud (Lutte ouvrière) 0,5%. 69% des sondés se disent certains d'aller voter, contre 67% il y a deux semaines, et 73% les 16-17 avril 2017, à quelques jours du premier tour.

Les intentions de vote ne constituent pas une prévision du résultat du scrutin. Elles donnent une indication des rapports de force et des dynamiques au jour de la réalisation du sondage. Le sondage a été réalisé en ligne du 2 au 4 avril, auprès de 12.600 personnes inscrites sur les listes électorales issues d'un échantillon représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus, selon la méthode des quotas.