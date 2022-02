Présidentielle : «Eric Zemmour a peu ou pas de chance de devenir chef de l'Etat»

C’était le duel du week-end : Eric Zemmour en meeting à Lille devant 7.000 sympathisants, Marine Le Pen à Reims face à 4.000 militants. Deux salles deux ambiances pour les candidats de la droite nationale à l'élection présidentielle , alors que l’écart se resserre. Invité de Jean-Pierre Elkabbach dans Europe Matin Week-End dimanche, le maire de Béziers Robert Ménard est revenu sur ce duel à distance de samedi et a estimé que le candidat du parti Reconquête a une vision "trop pessimiste de la France".

"La différence entre les deux est le ton. Eric Zemmour a une vision très noire de la France. Il continu à être brutal, dur, cassant. Et il a tord de faire ça parce que ça divise la France et la France n'a pas besoin d'être encore plus divisée [...] Il y a peu ou pas chance qu'il soit aujourd'hui chef de l'Etat", a-t-il affirmé.

