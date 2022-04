Présidentielle : en Martinique, que vont faire les (nombreux) électeurs de Mélenchon ?

REPORTAGE

"Aucune voix pour Mme Le Pen", répétait Jean-Luc Mélenchon le soir du premier tour. Si le candidat de La France insoumise n'a pas réussi à se hisser au second tour de la présidentielle, il a été plébiscité dans les outre-mer, et notamment en Martinique où il a récolté plus de 53% des voix. Alors, pour le second tour qui oppose Emmanuel Macron à Marine Le Pen, le choix s'annonce plus difficile pour des électeurs encore sonnés par ces résultats. "Je m'attendais vraiment à un second tour Macron-Mélenchon", affirme Harold, l'un d'entre eux, au micro d'Europe 1.

L'électeur martiniquais ne voit désormais aucune issue satisfaisante au lendemain du second tour. "J'ai vraiment du mal à comprendre ces élections, avec tout ce qui s'est passé, les mouvements qu'il y a eu", explique-t-il, précisant qu'il n'avait "pas encore réussi à prendre toutes les informations pour comprendre ce qui s'est vraiment passé".

Un taux d'abstention record au second tour en 2017

Néanmoins, pour d'autres électeurs qui ont glissé un bulletin Jean-Luc Mélenchon dans l'urne, aucun doute n'est possible pour le second tour malgré l'absence d'un consigne de vote clair. Gaëlle ira voter dans deux semaines et son choix est déjà définitif : "Je ne veux absolument pas que Marine Le Pen passe. Ce sera donc Macron."

En 2017, lors du premier duel Macron-Le Pen en Martinique, sept électeurs sur dix avaient voté pour le candidat de la République en marche. Le taux d'abstention avait en revanche atteint des records : un Martiniquais sur deux s'était rendu dans un bureau de vote.