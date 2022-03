Présidentielle : comment Zemmour veut-il conquérir l'électorat féminin ?

Après des propos polémiques tenus sur la chaîne LCI lundi, où il a affirmé que lorsqu'il y avait un excès de valeurs féminines, il y avait une faiblesse de la société, et la publication par Mediapart de témoignages de femmes l'accusant de comportements inappropriés et d'agressions sexuelles, Eric Zemmour a voulu déminer le terrain.

"Vous n'êtes pas du genre à accepter le machisme"

"Si j'étais le misogyne décrit à longueur de colonnes, serais-je entouré de Sarah Knafo, de Marion Maréchal, de Jacline Mouraud ? Non. Ces femmes-là et vous, vous n'êtes pas du genre à accepter le machisme", a clamé le candidat de Reconquête! lors de son meeting dans le 12ème arrondissement de Paris.

Eric Zemmour propose d'augmenter les pensions de réversion pour les veuves, la mise en place de peines planchers pour les conjoints violents ou encore l'automatisation des bracelets anti-rapprochement. Une prestation qui a séduit cette militante déjà convaincue.

Interdiction du port du voile dans l'espace public

"Je ne ressens aucune misogynie de la part d'Eric Zemmour et c'est le seul en qui j'ai confiance", confie-t-elle au micro d'Europe 1. Pour la journée internationale des droits des femmes, lors du meeting avec ses supportrices, l'ancien polémiste a tenu à se présenter en "défenseur des femmes" et de leur sécurité face aux "caïds" et aux "racailles". Et à ses yeux "la meilleure façon de protéger les femmes musulmanes" contre "l'oppression" est d'interdire le port du voile dans l'espace public.

A ce jour, c'est auprès de l'électorat féminin qu'il subit le plus gros déficit.