Présidentielle : comment Zemmour structure-t-il son parti «Reconquête» ?

Ce jeudi soir, c'est au tour d'Éric Zemmour d'avoir son émission en prime time, cette fois ci sur C8, pour le tout nouveau programme de Cyril Hanouna intitulé Face à Baba. En coulisses, les 60.000 adhérents du parti "Reconquête" revendiqués par le candidat organisent déjà l'après présidentielle. Petits fours et champagne étaient de sortie mercredi pour la soirée de lancement de l'antenne parisienne, qui compte 4.000 militants.

"Aller chercher les voix une par une"

Ils étaient une cinquantaine à se retrouver pour la première fois dans un appartement cossu du 9e arrondissement de la capitale. Le référent régional Île-de-France Philippe Izraelewicz, ancien Les Républicains a introduit la soirée et fixé les objectifs : il n'y a pas que l'élection présidentielle. "Reconquête" sera aussi présent aussi aux législatives. "Merci beaucoup encore. Nous sommes d'ores et déjà au travail pour avoir 577 candidats sur toutes les circonscriptions de France", a-t-il assuré.

D'autres anciens LR étaient également présents, mais pour la plupart Éric Zemmour est un premier engagement. Leur profil est très hétérogène : ils viennent de toutes classes d'âge et de toutes professions. Après deux heures d'échanges, David Attia, l'organisateur et référent du 9e arrondissement, a fait un premier bilan de la soirée. "Ils ont été très très heureux de voir qu'ils ne sont pas seuls. C'est le mot qui est revenu très souvent", a-t-il affirmé au micro d'Europe 1.

La suite s'inscrit dans la droite lignée des partis politiques traditionnels, à savoir distribuer des tracts, coller des affiches et former les militants pour "aller chercher les voix une par une et occuper le terrain".