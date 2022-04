Comment les ministères se préparent-ils à la fin du quinquennat d'Emmanuel Macron ?

Comment se préparent les différents ministères à la fin du premier quinquennat Macron ? Le Premier ministre Jean Castex a annoncé qu’en cas de réélection du chef de l'Etat il remettrait sa démission et celle de son gouvernement dans les jours qui suivent. En coulisses, à quelques jours du second tour de la présidentielle, dans les différents ministères, l’heure est à faire les cartons et archiver les documents.

Suppression d'échanges sensibles et de mails politiques

Une circulaire qu'Europe 1 s'est procurée, signée par Jean Castex, demande expressément aux ministres et aux membres de leurs cabinets d’archiver l’ensemble des documents et des mails accumulés. Cela concerne tous les documents produits ou reçus durant l’exercice de leur fonction. Ils seront transmis aux archives de France, comme c’est la règle. Mais s’il est de coutume dans les travées des ministères de bien transmettre les documents administratifs, il y a aussi cette tradition de supprimer les traces d’échanges sensibles, de mails purement politiques.

La circulaire envoyée par Jean Castex.

Crédits : document Europe 1

Incertitude totale de certains conseillers

Alors, en parallèle, l’heure est aussi à faire circuler les CV. Un ministre important a d’ailleurs fait un point ces derniers jours avec son entourage. "Souhaites-tu partir ? Ou rester ? Ceux qui souhaitent passer à autre chose, c’est le moment", a demandé ce poids lourd du gouvernement à chacun des membres de son cabinet.

Et si certains sont sûrs de voguer vers de nouvelles aventures dans le privé notamment, d’autres restent dans l’incertitude totale, à quelques jours de l’échéance de leur contrat. "Tout sera décidé en fonction du résultat de l’élection", lâche un conseiller. "Si c’est serré ou non, ce ne sera pas le même signal et donc ça va influer sur le potentiel futur gouvernement", abonde un autre. Comme si leurs sorts dépendaient directement de celui d’Emmanuel Macron.