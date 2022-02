Présidentielle : après Macron, Hidalgo et Pécresse passent le cap des 500 parrainages

Et de trois. À un peu plus de deux mois de l'élection présidentielle , le Conseil constitutionnel, qui tient les comptes des parrainages, a indiqué ce mardi que Valérie Pécresse et Anne Hidalgo ont passé le cap des 500 signatures.

Mélenchon devant Zemmour et Le Pen

Dans le détail, Valérie Pécresse a désormais le soutien de 939 élus, soit plus que les 926 d'Emmanuel Macron , tandis qu'Anne Hidalgo comptabilise 652 signatures. Suivent ensuite Nathalie Arthaud (368), Fabien Roussel (326), Jean Lassalle (316) et Yannick Jadot (268). Avec ses 224 signatures, Jean-Luc Mélenchon devance François Asselineau (171), Eric Zemmour (149) ou encore Marine Le Pen (139). Christiane Taubira est pour sa part loin derrière avec 36 soutiens.