Présidentielle : Après Macron, Eric Zemmour s'adresse à son tour aux Français

Mercredi, Emmanuel Macron donnait un discours depuis l'Elysée sur la guerre en Ukraine. Près de 24 heures plus tard, sa lettre de candidature faisait la une des médias. Le chef de l'Etat est officiellement candidat à sa réélection et pour annoncer la nouvelle, il a choisi de rédiger une Lettre aux Français. La réaction d'Eric Zemmour n'a pas tardé. Le polémiste a répondu au Président dans une vidéo publiée jeudi sur les réseaux sociaux, sur fond musical sombre. Il fait part de sa volonté d'échanger avec Emmanuel Macron au "débat de l'entre-deux-tours", se considérant ainsi, déjà qualifié au second tour.

"Monsieur le président de la République, je vous attendais. Vous voilà enfin : la France entière attendait notre face à face. Il va pouvoir commencer. Nous allons reconquérir notre identité, notre sécurité, notre prospérité, notre joie de vivre et notre fierté", déclare Eric Zemmour. Dans le sillage de son opposant, Eric Zemmour a aussi prévu d'envoyer une lettre écrite aux Français

Trois millions d'exemplaires expédiés

La lettre aux Français d'Eric Zemmour est une opération prévue de longue date. Trois millions d'exemplaires ont été imprimés mardi et ils seront envoyés par la poste. Cette lettre parle de lui, de son enfance modeste à Drancy, de l'école qui lui a permis d'avoir une belle situation, puis de son choix de se présenter à l'élection présidentielle. Fragilisé dans les sondages par la guerre en Ukraine et par ses positions passées sur Vladimir Poutine, Eric Zemmour compte bien rebondir et s'imposer dans la campagne.

Monsieur Macron, la France n'a pas dit son dernier mot et elle m'a confié un message pour vous : vous avez échoué.



L'intégralité du message des Français que j'adresse à Emmanuel Macron : https://t.co/jusCABfaE1#ZemmourContreMacronpic.twitter.com/2yEG5gMb5n — Eric Zemmour (@ZemmourEric) March 3, 2022

Eric Zemmour attend donc beaucoup de l'entrée en campagne d'Emmanuel Macron pour tenter d'installer le duel avec le président sortant et espérer ainsi redonner du souffle à sa campagne.