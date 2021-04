Présidentielle 2022 : le match Macron-Le Pen "n'aura pas lieu", affirme Valérie Pécresse

INTERVIEW

À la vue des récents sondages sur la prochaine élection présidentielle, un duel entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen est-il évitable au second tour en 2022. Dans Le Grand Rendez-vous dimanche sur Europe 1, la présidente de la région Île-de-France, Valérie Pécresse, s'est pourtant montrée très sceptique quant à cet éventuel scénario. "Les Français ne veulent pas du match Le Pen-Macron", a-t-elle estimé. "Ils n'en veulent pas, ils le disent sur tous les tons de la gamme, donc ce match n’aura pas lieu, j’en ai la certitude."

"Un rejet puissant de la population"

Pour elle, qui affirme que "le temps des campagnes (politiques) n'est pas venu" en raison de la crise du Covid-19, l'équation est simple : "Quand il y a un rejet aussi puissant de la population d’un match annoncé, alors ce match n’a pas lieu".

Celle qui n'est donc pas encore candidate, ni pour les élections régionales de juin prochain, ni pour la présidentielle, estime par ailleurs qu'un tel second tour n'est pas possible, car "un an avant, à chaque élection présidentielle, les sondages se sont trompés".

Les "bonnes" solutions de la droite

"Si Emmanuel Macron est tellement tenté d’aller sur sa droite et si Marine Le Pen est tellement tentée d’essayer de se dédiaboliser ou de se crédibiliser - en clair s’ils viennent tous sur le terrain de la droite - c’est parce les solutions de la droite sont les bonnes pour le pays", a-t-elle analysé. "Et si ce sont les bonnes pour le pays, alors il faudra un candidat de la droite pour les incarner. Je crois que ce sera celui que les Français écouteront", a-t-elle conclu.