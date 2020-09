Présidence du groupe LREM à l'Assemblée : dernière ligne droite pour les six candidats

Qui pour succéder à Gilles Le Gendre à la présidence du groupe LREM à l'Assemblée nationale ? Les députés LREM sont appelés mercredi et jeudi à départager six candidats pour la présidence du groupe à l'Assemblée nationale, après la démission en juillet de leur ancien patron. Pour l’heure, les derniers comptages non officiels prévoient un duel entre la députée Aurore Bergé et l’ancien ministre de l’Intérieur Christophe Castaner.

Remobiliser le groupe LREM

En attendant, dans l’entourage candidats, on compte et recompte les promesses de vote. Dans des tableaux Excel, les noms des soutiens sont enregistrés, vérifiés. En cas de doute, les prétendants repassent eux-mêmes des coups de fil pour s’assurer d’un vote.

Le vainqueur aura la lourde tâche de remobiliser et rassembler un groupe parlementaire secoué par de nombreuses défections, qui va devoir affronter une fin de quinquennat délicate après la crise sanitaire.