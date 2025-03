Près de 200 millions d'euros pour l'Ukraine grâce aux intérêts des avoirs gelés russes, déclare Lecornu

Article Suggestions

Grâce aux intérêts des avoirs russes gelés, la France débloque 195 millions d’euros pour fournir à l’Ukraine des obus de 155 mm, des bombes planantes AASM et accélérer la livraison de chars AMX-10RC et de VAB. Le ministre des Armées, Sébastien Lecornu, insiste aussi sur l’urgence de renforcer la production d’armement et l’innovation technologique dans les forces françaises.