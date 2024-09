Premier ministre : Xavier Bertrand sera aussi reçu lundi à l'Élysée par Emmanuel Macron

Le président des Hauts-de-France Xavier Bertrand, membre du parti de droite Les Républicains dont le nom a circulé pour Matignon, sera lui aussi reçu lundi après-midi par Emmanuel Macron, a affirmé dimanche à l'AFP une source proche des consultations menées par le chef de l'Etat.

Celui qui avait appelé à un "gouvernement d'urgence nationale" après les législatives, et se veut le porte-voix d'une droite sociale, se rendra à l'Elysée après un autre possible Premier ministre mais de centre-gauche, Bernard Cazeneuve, et après les anciens présidents François Hollande et Nicolas Sarkozy.

>> Plus d'informations à suivre...