Premier ministre : comment en est-on arrivé au scénario Cazeneuve ?

Les consultations pour la désignation du futur Premier ministre s'accélèrent : Bernard Cazeneuve, François Hollande, Nicolas Sarkozy et Xavier Bertrand seront reçus ce lundi à l'Élysée. Emmanuel Macron cherche une personnalité capable d'être à la tête d'une sorte de gouvernement de coalition et le favori pour en prendre la tête est Bernard Cazeneuve qui sera le premier à être reçu par le président ce lundi matin à 8h45.

Emmanuel Macron suivra-t-il les conseils de Nicolas Sarkozy ?

Son rendez-vous avec le président va-t-il acter son arrivée à Matignon ? À l'Élysée, on considère Bernard Cazeneuve comme l'un des rares à pouvoir éviter la censure. En le nommant, Emmanuel Macron estime aussi qu'il pourra fracturer le Nouveau Front populaire.

Dans l'entourage de l'ancien Premier ministre socialiste, on souligne qu'il est un homme d'État prêt à s'engager mais on tempère aussi en précisant que ce n'est que le début des négociations. Reste à savoir si Emmanuel Macron ne choisira pas au bout du compte d'écouter Nicolas Sarkozy et son appel à nommer un Premier ministre de droite. Le chef de l'État brouille les cartes puisqu'il recevra également ce lundi le président Républicain de la région Hauts-de-France, Xavier Bertrand.

Le nom connu dans les prochaines 48 heures

Si elle peut encore réserver des surprises, la fin du feuilleton approche, promet l'entourage d'Emmanuel Macron en laissant entendre que le nom du nouveau Premier ministre sera connu dans les prochaines 48 heures.