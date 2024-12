Premier ministre : définir le fond avant la forme, la nouvelle technique d'Emmanuel Macron

Mission Premier ministre. Alors qu'Emmanuel Macron reçoit ce mardi l'ensemble des partis, exceptés la France insoumise et le Rassemblement national, à l'Élysée à partir de 14 heures, le président souhaite discuter et définir le fond avant de nommer le futur locataire de Matignon.

Le casse-tête pour trouver un nouveau Premier ministre continue. Comme il y a trois mois, avant l'arrivée de Michel Barnier à Matignon, des noms surgissent et s'empilent. Mais pour le chef de l'État, l'heure est à la rencontre et à la discussion avant la prise de toute décision.

Différentes stratégies s'affrontent

Bernard Cazeneuve, Sébastien Lecornu, Catherine Vautrin, François Bayrou, Didier Migaud, Bruno Retailleau, François Baroin, David Lissner ou encore Jean-Yves Le Drian... La liste est longue et montre bel et bien que personne n'est en mesure d'assurer qui va bientôt s'installer à Matignon, tranche un conseiller de l'exécutif. Il rappelle également que les noms de Michel Barnier, Gabriel Attal et Elisabeth Borne n'avaient commencé à circuler qu'à quelques heures de leur nomination.

En cette période d'incertitude, différentes stratégies s'affrontent et le palais présidentiel, comme l'entourage des uns et des autres, ont intérêt à tester des hypothèses auprès de l'opinion publique. Du moins, le suspense devrait encore durer. Un proche d'Emmanuel Macron explique d'ailleurs que l'idée est désormais de se mettre d'accord sur un projet avant de décider qui va le conduire.

Selon un poids lourd de la macronie, ce changement de méthode vise à ne pas répéter l'erreur initiale qui a mené à la chute de Michel Barnier, à savoir nommer un Premier ministre sans avoir discuté du fond au préalable.