Nouveau gouvernement : un Premier ministre de gauche «préférable» mais pas un «préalable» pour Fabien Roussel

Ce lundi, Fabien Roussel, secrétaire national du Parti communiste, a jugé qu'un Premier ministre issu de la gauche était "préférable" mais pas un "préalable" après un échange avec Emmanuel Macron.

Le secrétaire national du Parti communiste Fabien Roussel a estimé lundi qu'un Premier ministre issu de la gauche était "préférable" mais pas un "préalable" à l'issue d'un échange avec Emmanuel Macron, qui multiplie les consultations avant la nomination d'un Premier ministre.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

"Nous avons dit que bien sûr, il était préférable qu'il y ait un Premier ministre de gauche, de sensibilité de gauche, pour pouvoir préserver le pouvoir d'achat, les services publics, notre industrie, nos collectivités, c'est notre combat. Nous avons exprimé une préférence", a déclaré Fabien Roussel, "sans donner de nom".

"On est dans une situation qui est extrêmement compliquée dans notre pays"

"Ce qui compte, c'est que l'on avance, et pour avancer, on ne vient pas en mettant des préalables sur des noms, sur des propositions, des lignes rouges", a-t-il cependant ajouté.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

À lire aussi Censure du gouvernement Barnier : pourquoi vous risquez de payer plus d'impôts dès 2025

"On est dans une situation qui est extrêmement compliquée dans notre pays aujourd'hui (...) Il faut que chacun fasse un pas, nous en tout cas, on a fait un pas ce matin et on a dit au président de la République: Et vous, est-ce que vous êtes prêt à en faire un de votre côté ? Est-ce que vous êtes prêt à accepter à ce qu'il y ait des changements dans la politique à mener dans notre pays", a dit Fabien Roussel.

Des consultations avec tous les partis

Après une courte trêve consacrée à Notre-Dame, Emmanuel Macron a repris lundi matin ses consultations à l'Elysée, cinq jours après le vote de censure contre Michel Barnier. Le chef de l'Etat recevait tour à tour depuis 9H00 les députés indépendants du groupe Liot, puis les chefs de file communistes emmenés par Fabien Roussel.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Le premier secrétaire du parti socialiste Olivier Faure a réclamé vendredi "un Premier ministre de gauche" et "un changement de cap" politique, avant de rencontrer Emmanuel Macron à l'Elysée pour discuter de la formation d'un nouveau gouvernement. Il avait aussi estimé que des "concessions réciproques" étaient possibles avec le centre et la droite.