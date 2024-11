Premier échange téléphonique entre Macron et Trump, annonce l'Élysée

Emmanuel Macron et Donald Trump ont exprimé mercredi leur "volonté d'oeuvrer au retour de la paix et de la stabilité" face aux "grandes crises internationales en cours", lors de leur premier échange téléphonique après la victoire du candidat républicain à la Maison Blanche, a fait savoir la présidence française.

Lors de ce "très bon échange de 25 minutes", le chef de l'Etat français "a souligné l'importance du rôle de l'Europe et a dit au président Trump qu'il était disposé à poursuivre cette conversation et à travailler ensemble sur ces dossiers", notamment l'Ukraine et le Proche-Orient, "quand il aura pris ses fonctions" fin janvier 2025, a ajouté l'Elysée.

>> Plus d'informations à venir...