«Pourquoi Emmanuel Macron démissionnerait-il ? Ça règlerait quoi ?», lance Aurore Bergé

Invitée du Grand Rendez-vous, Europe 1/CNews/Les Echos, Aurore Bergé a réagi aux rumeurs de démission d'Emmanuel Macron. La ministre a martelé que le président de la République était légitime et "le garant de la stabilité de nos institutions".

C'est une rumeur qui court depuis maintenant plusieurs mois et qui prend de l'ampleur : une éventuelle démission d'Emmanuel Macron. Malgré la volonté affirmée du chef de l'État à aller jusqu'au bout de son second mandat, la rumeur continue et vient d'être nourrie par un sondage Odoxa-Backbone Consulting publié vendredi : 61% des Français se disent favorables à la démission d'Emmanuel Macron avant 2027. "Mais pourquoi démissionnerait-il ?", lance au micro du Grand Rendez-vous Europe 1/Cnews/Les Echos ce dimanche Aurore Bergé.

"Le garant de la stabilité de nos institutions"

"Ça règlerait quoi ? Est-ce que ça changerait la configuration de l'Assemblée nationale ? Non, parce que, de toute façon, une nouvelle dissolution ne pourrait pas être prononcée immédiatement."

Et l'actuelle ministre chargée de l'Égalité entre les Femmes et les Hommes et de la Lutte contre les discriminations de rappeler que "le président de la République est légitime". "Il a été élu et réélu par les Français. C'est le garant de la stabilité de nos institutions."

