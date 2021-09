Pour Laurent Wauquiez, Michel Barnier est "un grand monsieur" qui va "porter les couleurs"

Il ne se lancera pas dans la course à la présidentielle, mais il semble avoir son candidat. Interrogé vendredi dernier par la chaine locale Savoie News, Laurent Wauquiez, président du conseil régional d'Auvergne-Rhône-Alpes, a fait une déclaration en guise de soutien à peine voilé à Michel Barnier, ancien député de Savoie et candidat à la candidature de la droite pour la présidentielle.

"J’ai tenu à ce que la région soit à nouveau présente très fortement, dans nos montagnes, sur nos territoires alpins. Et ça n’aurait pas été correct, après ça, de partir et de dire 'c’est bon, je pars tout de suite'. J’ai voulu prendre du temps, j’ai voulu me consacrer à notre région, parce que les gens m’avaient fait confiance", a d'abord déclaré Laurent Wauquiez, pour justifier sa non candidature.

.@laurentwauquiez sur son refus d'aller à la primaire : « J’ai voulu me consacrer à notre région pcq les gens m’avaient fait confiance. Et on a qd même @MichelBarnier qui va porter les couleurs, je sais que bcp de gens dans les Alpes vont le soutenir. C’est un grand monsieur. » pic.twitter.com/UWMB68aoS7 — Alexandre Chauveau (@ChauveauA) September 13, 2021

Avant d'ajouter : "On a quand même Michel Barnier qui va porter les couleurs, et je sais qu’il y a beaucoup de gens dans les Alpes qui vont le soutenir, j’étais avec lui hier [jeudi] soir… C’est un grand monsieur".

"À ce stade, Laurent Wauquiez ne soutient personne"

Dans la même phrase, Laurent Wauquiez réaffirme donc qu’il ne va pas à la présidentielle et que Michel Barnier va "porter les couleurs".

Une déclaration en guise de soutien à l’ex-commissaire européen, même si dans l’équipe du président de la région Auvergne Rhône-Alpes, on assure "qu’à ce stade, Laurent Wauquiez ne soutient personne pour la primaire". Pour rappel, jusqu’ici Laurent Wauquiez n’avait jamais pris parti pour quelconque candidat.