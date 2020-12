Pour la secrétaire d'État Sarah El Haïry, "on ne peut pas laisser dire que l'État est raciste"

Houleuse, la rencontre avait illustré le fossé séparant une partie de la jeunesse et le gouvernement sur des questions aussi diverses que le racisme, les violences policières, ou encore la laïcité. En octobre, une semaine après l'assassinat de Samuel Paty, la secrétaire d'État chargée de la Jeunesse et de l'Engagement Sarah El Haïry s'était rendue à Poitiers pour échanger avec une centaine de jeunes, à l'initiative de la Fédération des centres sociaux de France.

Mais selon plusieurs médias, l'échange, houleux, avait tourné au "dialogue de sourd" entre des jeunes insistant par exemple sur la réalité des violences policières et des contrôle au faciès, et une secrétaire d'État refusant d'évoquer un éventuel racisme au sein des forces de l'ordre. Invitée mercredi d'Europe 1, cette dernière est revenue sur cette épisode. "On ne peut pas laisser dire que notre État est raciste", insiste-t-elle.

"A Poitiers, je n'ai jamais tourné des talons", assure Sarah El Haïry. "J'ai regardé en face cette réalité, j'ai discuté avec les jeunes." Pour la secrétaire d'État, "on ne peut pas laisser dire que notre État est raciste, qu'il divise". Au contraire, ajoute-t-elle, "il faut réaffirmer les principes de la République".

"Renforcer les maillons de la transmission"

"C'est pour cela qu'il faut renforcer ces maillons de la transmission, qui protègent nos enfants", dit encore Sarah El Haïry, vantant l'action du gouvernement en la matière. "Depuis 2017, on a institué le Conseil des sages de la laïcité, on donne des outils pédagogiques aux enseignants, on les protège."