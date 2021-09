Pour Éric Zemmour, les musulmans peuvent "avoir une pratique 'chrétienne' de leur religion"

INTERVIEW

C'est un thème qu'il a l'habitude d'évoquer lors de ses interviews, de plus en plus fréquentes et scrutées à mesure que se rapprochent l'échéance présidentielle et la probabilité d'une candidature pour avril 2022 : dimanche matin, invité du Grand Rendez-vous sur Europe 1, CNews et Les Échos, Éric Zemmour a de nouveau affirmé que "l'islam est une civilisation incompatible avec les principes de la France". Selon l'essayiste, il est nécessaire de "franciser la pratique de l'islam" avec une assimilation assumée de l'islamisme à l'islam.

"Se détacher de l'islam"

De manière plus globale, le polémiste conservateur porte l'idée que "les musulmans peuvent se détacher de l'islam et avoir une pratique 'chrétienne' de leur religion" en France. Il souhaite voir davantage de "gens qui ont une pratique détachée des préceptes théocratiques et politiques de l'islam", comme "le judaïsme l'a fait", juge-t-il.

Par ailleurs, Éric Zemmour dénonce "une réislamisation massive dans tous ces quartiers, en particulier ces jeunes", évoque-t-il sans nommer, localiser ou quantifier ces quartiers. "On peut combattre l'islam et l'islamisme et en même temps protéger les musulmans", poursuit-il, dressant un parallèle entre l'islam aujourd'hui et le communisme dans les années 1970. "Il faut mettre les musulmans devant leur responsabilité mais je tends la main aux musulmans", dit-il.