Pour Bernard-Henri Lévy, Valérie Pécresse «incarne la droite républicaine»

INTERVIEW

Bernard-Henry Lévy était l'invité de Sonia Mabrouk ce mardi matin sur Europe 1. Après avoir vivement critiqué les prises de position d'Eric Zemmour, le philosophe a salué la candidature de Valérie Pécresse, la candidate LR à l'élection présidentielle. Pour l'écrivain, la victoire de la présidente de la région Île-de-France est un facteur d'apaisement du débat politique.

BHL salue le débat entre centre gauche et centre droit

"Qu'elle incarne la droite républicaine, démocrate et libérale, c'est sûr", a affirmé l'invité d'Europe 1. "On respire, aujourd'hui. Je pense que Marine Le Pen et Eric Zemmour ne sont pas la France. Ils ne représentent pas ce pays", a dénoncé Bernard-Henri Lévy.

Pour lui, le débat politique n'est serein qu'entre le centre gauche et le centre droit. "Il y a en France des grandes traditions. Il y a une tradition tocquevillienne, aronienne, de droite modérée. Et puis il y a une tradition sociale-démocrate de gauche modérée. Je trouve que la France est à son mieux, qu'elle est armée pour affronter les grands défis d'aujourd'hui, les grands empires qui nous menacent quand ce sont ces traditions-là qui s'affrontent. La droite républicaine et le centre gauche macronien : ce débat-là, je trouve qu'il fait honneur à notre pays."