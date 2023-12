Poser des questions, attendre son tour... Cinq techniques pour briller lorsque la politique s'invite à Noël

Pour passer de bonnes fêtes en famille, il est souvent recommandé d'éviter la politique à table. Mais il arrive que le sujet s'impose de lui-même et l'on peut, parfois, se sentir dépassé. Heureusement, il existe quelques astuces pour s'en sortir et ne pas subir la conversation.

Tout d'abord, il faut maîtriser les chiffres clés et éviter les fautes grossières pour conserver toute sa crédibilité. Petit rappel, donc, la Première ministre Élisabeth Borne a utilisé l'article 49-3 à 23 reprises et surmonté 27 motions de censure. À propos du Parlement, vous risquez aussi d'aborder le sujet du Rassemblement national. Vous pourriez alors rappeler que Les Républicains sont ceux qui votent le plus avec le RN, devant la majorité présidentielle et la Nupes.

"Et toi, tu proposes quoi ?"

Deuxième astuce : attendre le bon moment pour parler. Chacun ayant des causes ou des thèmes de prédilection, il vaut mieux éviter de s'aventurer sur l'écologie ou l'immigration, sans avoir étudié le sujet. En revanche, dès que votre spécialité arrive sur la table, n'hésitez pas à vous donner à fond.

Une troisième technique consiste à poser des questions, chose bien plus facile que d'y répondre. Demandez, par exemple, "Et toi, tu proposes quoi ?" ou encore "Tu l'as vu où ce chiffre ?". Très rapidement, certaines certitudes sont mises en échec. Quatrième conseil : rester poli et garder son sang-froid. La colère vous fera dire des bêtises à coup sûr et vous risquez d'être privé de dessert. Enfin, donnez raison à votre interlocuteur. Une astuce basique, mais qui reste le meilleur moyen de mettre fin au débat et de profiter de l'esprit de Noël.