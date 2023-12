Avec les retardataires des cadeaux de Noël : «On se retrouve dans la masse, avec tout le monde»

Trouver l'ultime cadeau à déposer au pied du sapin peut prendre des allures de casse-tête, voire de corvée, et surtout relever du miracle. C'est pourtant le défi que se sont donnés plusieurs clients du centre commercial Beaugrenelle du 15e arrondissement de Paris. Europe 1 s'est rendue à leur rencontre ce samedi, à la veille du réveillon de Noël.

Dans cette dernière ligne droite pour trouver de quoi gâter ses proches, ces adeptes de la dernière minute se pressent, cherchent la perle rare, les bras chargés de paquets. À l'image de Véronique, interrogée à la sortie d'une enseigne de jouets bondée en ce samedi après-midi. "Il y a un monde fou. Mais les caisses étaient bien organisées partout, donc on est allé assez vite. Je pense qu'il y avait plus de personnel", indique cette cliente qui a fait un plein complet de cadeaux. "Pour les adultes, pour les parents et les petits-enfants. Le petit garçon voulait une super voiture, donc on lui a trouvé une super voiture avec un super circuit".

"Il faut bien le faire"

Mission accomplie, donc, pour Véronique. D'autres, en revanche, ont connu plus de difficultés pour remplir leur hotte. Alexandre est sorti quelques instants pour fumer une cigarette et faire une pause dans sa course aux cadeaux. "Je n'ai malheureusement pas eu le temps de le faire avant, avec le boulot. Du coup, on se retrouve dans la masse, avec tout le monde, pour faire les cadeaux au dernier moment et je pense que personne n'est heureux de le faire. Mais bon, il faut bien le faire, il y a énormément de monde, mais ce n'est pas grave, c'est pour faire plaisir à nos proches".

Un client quelque peu dépité, mais qui s'accroche, tout comme de nombreux retardataires chez qui l'on a vu poindre une touche de stress alors que les magasins fermaient leurs portes seulement deux heures plus tard. Mais pas de quoi enrayer l'excitation et la bonne ambiance à quelques heures du réveillon.